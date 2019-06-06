Дацюк стал игроком «Автомобилиста»

Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM Нападающий Павел Дацюк стал игроком екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 40-летним нападающим рассчитан на один год.

Напомним, после возвращения из НХЛ Дацюк выступал за СКА с 2016 по 2018 год. Он является двукратным победителем Кубка Стэнли, обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

С 1997 по 2000 год Дацюк выступал за екатеринбургскую «Динамо-Энергию».

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