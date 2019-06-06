Португалия сыграет в финале Лиги наций благодаря голам Роналду

Порту, Португалия, , 01:44 — REGNUM Выход в финал сборной Португалии обеспечен победой над Швейцарией со счётом 3:1. Игра состоялась на стадионе «Драгау» (город Порту, Португалия) 5 июня.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду забил все три гола: на 25-й, на 88-й и на 90-й минуте.

Швейцарцы забили португальцам только один гол — с пенальти (57-я минута), защитник Рикардо Родригес.

Напомним, второй полуфинал Лиги наций состоится 6 июня на стадионе Estádio D. Afonso Henriques в Гимарайнше (Португалия). Противники — Англия и сборная Нидерландов.

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