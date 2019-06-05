В Южной Корее пройдут соревнования по гребному спорту среди инвалидов

Сачхон, Южная Корея, , 15:37 — REGNUM В Южной Корее пройдут соревнования по гребному спорту среди людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, соревнования пройдут в период с 7 по 8 июня при поддержки администрации города Сачхон, мэрии провинции Кёнсан-Намдо, а также представителей Korea South-East Power, GyeongNam Association of Persons with Physicals Disabilities, Korea Canoe Federation.

Известно, что соревнования пройдут по двум категориям: гребле на каноэ и гребле на драконах. По предварительным данным, в соревнованиях по гребному спорту примут участие 23 команды или 250 человек.

«Мы надеемся, что второе соревнование по гребному спорту среди людей с ограниченными возможностями сможет повысить осведомленность о спорте для инвалидов, а также раскрыть скрытый потенциал наших спортсменов», — сообщили представители администрации города Сачхон.

Дракон — большое 20-местное каноэ, с головой дракона и хвостом.