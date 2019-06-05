В Китае пройдут соревнования по гребле

Наньнин, Китай, , 10:13 — REGNUM На этой неделе 22 индонезийских спортсмена, являющихся членами ассоциации спортивных состязаний по гребле, отправились в Китай для участия в двух чемпионатах между командами из Китая и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

Заместитель генерального секретаря индонезийской ассоциации спортивных состязаний по гребле Брата Хардьосуброто заявил, что участие индонезийской команды в двух турнирах по гребле станет своеобразным испытанием перед играми Юго-Восточной Азии, которые пройдут на Филиппинах с 30 ноября по 10 декабря 2019 года, и Азиатскими играми 2022 года.

«Индонезийская команда выступит 5 июня на дистанциях 200 и 800 метров, а затем 7 июня — на дистанциях 200 метров и 500 метров», — говорится в заявлении Брата Хардьосуброто.