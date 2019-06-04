В гонке Турист Трофи на острове Мэн погиб британский мотогонщик

Дуглас, Великобритания, , 08:54 — REGNUM 3 июня в престижной мотогонке Турист Трофи на острове Мэн (Великобритания) погиб 27-летний британский пилот Дейли Мэтисон. Об этом пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на заявление организаторов.

«Сейчас Дейли спит среди фей. Это всё, что я могу сказать в этот момент», — написала супруга пилота в Twitter и описала его как «человека, который был так счастлив своей жизнью и гордился своей гоночной карьерой».

Шоссейно-кольцевые гонки на острове Мэн являются самыми опасными в мире. С момента проведения первой гонки в 1907 году число погибших здесь гонщиков составило уже 259. В гонке 2018 года на этой трассе погибли два пилота.