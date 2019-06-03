Понедельник, 3 Июня 2019 года
16:00:34 МСК

Нисикори в пяти сетах вырвал победу у Пэра на Roland Garros

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5

Париж, 3 июня 2019, 16:00 — REGNUM  Японский теннисист Кей Нисикори одержал победу над представителем Франции Бенуа Пэром в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 58 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5.

Нисикори три раза подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал 10 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, 15 ошибок на подаче и пять брейков.

В четвертьфинале турнира Нисикори с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Читайте также: Джокович вышел в четвертьфинал Roland Garros

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить