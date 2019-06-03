Нисикори в пяти сетах вырвал победу у Пэра на Roland Garros

Париж, , 16:00 — REGNUM Японский теннисист Кей Нисикори одержал победу над представителем Франции Бенуа Пэром в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 58 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5.

Нисикори три раза подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал 10 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, 15 ошибок на подаче и пять брейков.

В четвертьфинале турнира Нисикори с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

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