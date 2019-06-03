Сергей Игнашевич станет главным тренером московского «Торпедо»

Москва, , 08:57 — REGNUM Бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что совет директоров «Торпедо» ранее одобрил кандидатуру Дениса Бушуева на пост наставника команды. Однако в последний момент выбор был сделан в пользу Игнашевича.

Напомним, Игнашевич завершил карьеру игрока в 2018 году после чемпионата мира по футболу. С июля 2018 года он был помощником главного тренера молодёжной команды ЦСКА, которая выиграла первенство России в своей категории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Игнашевич покинул пост тренера молодёжной команды ЦСКА.

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