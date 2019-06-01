НБА оштрафовала «Клипперс» за высказывание главного тренер о Леонарде Кавае

Лос-Анджелес, США, , 13:49 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» за высказывания главного тренера команды Дока Риверса в адрес форварда команды «Торонто Рэпторз» Леонарда Кавая, сообщает 1 июня на своей странице в Twitter журналист Yahoo Sports Шамс Чарания.

Как считают в ассоциации, сравнивший Леонарда Кавая с легендарным игроком команды «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс», сделал таким образом попытку завлечь баскетболиста в свою команду.

https://twitter.com/ShamsCharania/status/1134535008897703936

Отметим, 27-летний Леонард Кавай по окончании нынешнего сезона может выйти на рынок в статусе свободного агента и главными претендентами на него считаются команды «Торонто Рэпторз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Клипперс».

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