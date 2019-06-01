«Арсенал» хочет продать хавбека Озила

Лондон, , 10:45 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» может продать своего немецкого полузащитника Месута Озила, сообщает 1 июня London Evening Standard.

По информации источника, главным препятствием для продажи футболиста может стать его высокая зарплата, так как на данный момент она составляет 350 тысяч фунтов в неделю и не каждый клуб может позволить себе такого игрока.

Отметим, ранее сам Озил рассказал о том, что он всем доволен в «Арсенале» и намерен играть врем как минимум до окончания действия текущего контракта летом 2021 года.

Напомним, в минувшем сезоне 30-летний футболист сыграл за «Арсенал» в 24 матчах и отметился в них 5 голами и 2 результативными передачами.