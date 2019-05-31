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Блинкова вышла в третий круг Roland Garros, обыграв Гарсию

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:4

Париж, 31 мая 2019, 06:39 — REGNUM  Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 56 минут, завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

Блинкова два раза подала навылет, допустив четыре двойных ошибки, и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и 5 из 13 брейков.

В третьем круге Блинкова сыграет с победительницей матча между австралийской теннисисткой Присциллой Хон и представительницей США Мэдисон Кис.

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