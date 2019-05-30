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Александрова вышла в третий круг Roland Garros, обыграв Стосур

Спорт

Александрова впервые пробилась в третий круг турнира «Большого шлема»

Париж, 30 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Австралии Самантой Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 14 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Александрова 10 раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.

Отметим, что Александрова впервые пробилась в третий круг турнира «Большого шлема».

В третьем круге Александрова сыграет с представительницей Испании Алёной Большовой-Задойновой.

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