Александрова вышла в третий круг Roland Garros, обыграв Стосур

Париж, , 14:35 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Австралии Самантой Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 14 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Александрова 10 раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.

Отметим, что Александрова впервые пробилась в третий круг турнира «Большого шлема».

В третьем круге Александрова сыграет с представительницей Испании Алёной Большовой-Задойновой.

Читайте также: Соболенко проиграла Анисимовой во втором круге Roland Garros