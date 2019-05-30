«ФосАгро» поддержит российских претендентов на шахматную корону

Москва, , 14:00 — REGNUM Один из крупнейших мировых производителей удобрений — группа «ФосАгро» — подпишет спонсорский контракт с теми российскими шахматистами, которым удастся выиграть серию Гран-при ФИДЕ и выйти в турнир Претендентов.

Об этом сообщил генеральный директор компании, вице-президент — член Наблюдательного и Попечительского советов Российской шахматной федерации Андрей Гурьев на церемонии награждения гроссмейстера Яна Непомнящего, одержавшего победу на первом этапе Гран-при в Москве.

«Финал показал, что у нас огромные шансы вернуть шахматную корону на Родину, где я считаю, ее место! — заявил Андрей Гурьев. — Задача сложная, но под силу нашим шахматистам. Надеюсь, в матче за звание чемпиона мира по шахматам в следующем году с Магнусом Карлсеном будет сражаться российский гроссмейстер».

В финале этапа Гран-при в Москве Непомнящий одержал победу над россиянином Александром Грищуком. Судьбу решил тай-брейк, поскольку обе партии решающего противостояния завершились вничью. Результат матча с учетом тай-брейка — 2,5: 1,5 в пользу Непомнящего. Следующий этап Гран-при пройдет с 11 по 25 июля в Латвии.

Группа «ФосАгро» выступает стратегическим партнером FIDE в проведении серии Гран-при в рамках чемпионата мира по шахматам 2019−2020 г. В серии из четырех Гран-при (Москва, Рига, Гамбург, Тель-Авив) принимает участие 21 шахматист. Два гроссмейстера, набравших больше всех очков в серии Гран-при, получат путевки на кандидатский турнир, который состоится в марте 2020 г. Сам матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в ноябре следующего года. В серии участвуют 7 российских шахматистов, это 1/3 от всех участников. Ранее компания поддержала матчи за звание чемпиона мира по шахматам в Сочи, Нью-Йорке и Лондоне, турнир претендентов в Берлине и отборочный этап Гран-при в Москве (2017).

Уже более 9 лет «ФосАгро» — бессменный генеральный партер РШФ. Компания поддерживает и популяризирует шахматы в России, открывает шахматные классы в подшефных садах и ФосАгро-школах, центрах образования «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность», заботится о будущем российской шахматной школы и воспитании нового поколения шахматных чемпионов. С 2014 г.

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