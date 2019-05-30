«Интер» отправил в отставку главного тренера Лучано Спаллетти

Милан, Италия, , 12:28 — REGNUM Миланский «Интер» отправил в отставку главного тренера команды Лучано Спаллетти. Об этом 30 мая сообщается на странице клуба в Twitter.

«Клуб благодарит тренера за работу и за тот путь, который мы прошли вместе», — говорится в сообщении.

Напомним, Спаллетти стал главным тренером «Интера» в 2017 году. Под его руководством команде не удалось выиграть ни одного трофея, но она смогла дважды подряд выйти в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Интер» возглавит бывший наставник «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте.

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