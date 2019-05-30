Четверг, 30 Мая 2019 года
09:40:43 МСК

В «Зените» упразднили должность президента клуба

Спорт

Александр Медведев теперь является генеральным директором клуба

В «Зените» упразднили должность президента клуба
© ИА REGNUM
Фанаты ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 30 мая 2019, 09:22 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» упразднил должность президента клуба. Об этом сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что Александр Медведев, который занимал должность президента клуба, теперь является генеральным директором. При этом его статус и положение в клубе остаются прежними.

Также отмечается, что переименование должности связано с юридическими моментами и носит формальный характер.

Напомним, в феврале 2019 года Медведев сменил Сергея Фурсенко на посту президента «Зенита».

Читайте также: «Зенит» уволил Фурсенко и назначил президентом Медведева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить