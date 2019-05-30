В Лиге Европы победил «Челси»

Баку, , 01:02 — REGNUM Победу в сезоне-2018/19 Лиги Европы одержал английский ФК «Челси». В финальной игре он обошёл соотечественников из «Арсенала» со счётом 4:1.

Матч состоялся 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

Счёт был открыт на 49-й минуте нападающим «Челси» Оливье Жиру, затем на 60-й минуте гол забил полузащитник Педро Родригес Ледесма, а на 65-й с пенальти — полузащитник «Челси» Эден Азар.

Затем на 69-й минуте последовал единственный гол «Арсенала», который забил полузащитник Алекса Ивоби. Четвертый, последний гол, со стороны «Челси» был забит на 72-й минуте Азаром.

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