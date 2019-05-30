Четверг, 30 Мая 2019 года
01:16:40 МСК

В Лиге Европы победил «Челси»

Спорт

Лондонские клубы сыграли в финальном матче сезона 2018/19

В Лиге Европы победил «Челси»
Aleksandr Osipov
Болельщица «Челси»

Баку, 30 мая 2019, 01:02 — REGNUM  Победу в сезоне-2018/19 Лиги Европы одержал английский ФК «Челси». В финальной игре он обошёл соотечественников из «Арсенала» со счётом 4:1.

Матч состоялся 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

Счёт был открыт на 49-й минуте нападающим «Челси» Оливье Жиру, затем на 60-й минуте гол забил полузащитник Педро Родригес Ледесма, а на 65-й с пенальти — полузащитник «Челси» Эден Азар.

Затем на 69-й минуте последовал единственный гол «Арсенала», который забил полузащитник Алекса Ивоби. Четвертый, последний гол, со стороны «Челси» был забит на 72-й минуте Азаром.

Читайте ранее в этом сюжете: «Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить