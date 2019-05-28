Касаткина прошла во второй круг Roland Garros

Париж, , 14:50 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Италии Ясмине Паолини в первом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Касаткина один раз подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и два брейка.

Во втором турнира Касаткина сыграет с теннисисткой из Пуэрто-Рико Моникой Пуиг.

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