Тульский «Арсенал» подписал новый контракт с Черевченко

Тула, , 12:07 — REGNUM Тульский «Арсенал» подписал новый контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Об этом заявил президент клуба Гурам Аджоев, сообщает «Р-спорт».

Черевченко продолжит работу с командой. Тренер подписал контракт с клубом по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, в ноябре 2018 года Черевченко был назначен главным тренером «Арсенала» после того, как Олег Кононов ушёл в «Спартак». Под руководством Черевченко «Арсенал» занял шестое место в чемпионате России и впервые пробился в Лигу Европы.

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