Триумф «Арсенала» и рекордный рост бюджетных доходов: тульская неделя

Тула, , 17:13 — REGNUM В Тульской области на этой неделе озвучили доходы региона, установили очередной футбольный рекорд, поддержали бизнес и в очередной раз обсудили «мусорную реформу». Подробности — в обзоре.

На первый-второй рассчитайсь!

Тенденция увеличения доходов и расходов бюджета Тульской области наблюдалась в 2018 году. В текущем она продолжилась. Заместитель губернатора Валерий Шерин среди причин указал особенности международных экономических отношений, расширение спектра задач по развитию области, повышение качества жизни людей в рамках реализации государственных программ региона.

В тульском правительстве выразили надежду, что остатки на бюджетном счете позволят обеспечить финансирование дефицита на 2019 год, сократить кредиты и госдолг.

«Мы по-прежнему должны быть сдержанны и рачительны в своих расходах, объективно расставляя приоритеты с получением максимального эффекта от бюджетных средств», — сказал Шерин.

Увеличение регионального бюджета в 1,5 раза позволило Тульской области выйти на первое место по доходам в ЦФО и на второе по России.

Анализ исполнения бюджета Тульской области по доходам за первый квартал 2019 годов показал, что поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились до 17,2 млрд рублей с 11 млрд в 2018 году. Существенно вырос налог на прибыль с 4,2 млрд рублей в 2018-м до 8,6 млрд в 2019 году. Также прослеживается рост доходов по НДФЛ, акцизов и налога на имущество организаций.

По поступлениям налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тульская область занимает пятое место среди субъектов ЦФО с 21 млрд рублей (на 1 апреля 2019 года). Это в четыре раза больше, чем у Орловской области, и в два раза больше, чем у Рязанской области.

Министр финансов Владимир Юдин также заострил внимание на эффективности расходования средств — увеличение на 8,5%. Сегодня у Тульской области остается государственный долг в 16,4 млрд рублей.

Ещё один «Арсенал» в европейской футбольной элите

Московский «Локомотив» взял Олимп Кубок России и тем самым позволил тульскому «Арсеналу» впервые в своей истории выйти в Лигу Европы. Команда Игоря Черевченко на протяжении сезона 2018/19 набрала обороты и не раз доказала, что может достойно играть и против лидеров российского чемпионата.

С «оружейниками» после выхода в еврокубки встретился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой. Но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими — и побеждать», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что этого исторического события удалось достичь благодаря сплоченной работе футбольного клуба, правительства области, спонсоров и болельщиков.

«Выступать на международном уровне всегда трудно. Тем более что времени на отдых очень мало. Но верю, что у вас все получится», — сказал «арсенальцам» Дюмин.

Губернатор получил в подарок от капитана тульской футбольной команды Кирилла Комбарова мяч со всеми автографами и заверил, что покрытие домашнего поля «Арсенала» приведут в порядок, а условия для игры клуба в Лиге Европы будут соответствовать уровню.

Напомним, в прошлом году впервые в зону еврокубков попала еще одна молодая команда РПЛ «Уфа». Клуб из Башкирии стартовал во втором квалификационном раунде и остановился в шаге от группового этапа, уступив «Глазго Рейнджерс». Сегодня подопечные Вадима Евсеева занимают 14-ю строчку в чемпионате РПЛ. Многие футбольные эксперты связывают провал с тем, что «уфимцы» оказались не готовы к столь плотному графику — играть на трех фронтах (РПЛ, Лига Европы, Кубок России).

Путь к сортировке

Заседание штаба «Народный контроль. ЖКХ», второе по счету, состоялось в Туле на этой неделе. Обсуждали горячую тему — новое обращение с ТКО. «Мусорная реформа» наделала много шума, но, по словам губернатора Алексея Дюмина, «работа по внедрению нового порядка обращения с твердо-бытовыми отходами идет системно, регион добился улучшения показателей и количественных, и качественных».

Но главную мысль озвучили в конце совещания. Во-первых, Тульская область одна из первых внедрила онлайн-контроль за вывозом мусора, которым готова поделиться со всеми российскими субъектами. Во-вторых, эксперты отметили, что необходимо повышать экологическую культуру, к раздельному сбору отходов и строительству мусоросжигающих заводов.

«Власть это понимает, часть общества тоже, но информирование населения об эффективной работе с отходами должна вестись постоянно, необходимо донести, что это касается каждого. Туляки свою землю уважают и берегут, поэтому должны ответить ответственным отношением, не множить несанкционированные свалки, начать разделять вторсырье, учить этому своих детей, сделать область чище», — прокомментировал ИА REGNUM аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев.

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Дорогу предпринимателям

Новый корпус областного бизнес-инкубатора в помощь малому и среднему предпринимательству открыли 24 мая в Туле. Получилось символично — в преддверии Дня предпринимательства и для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Новое здание бизнес-инкубатора рассчитано на 60 резидентов.

«Необходимо искать интересные, инновационные стартапы, которые впоследствии будут иметь колоссальный экономический эффект. Уверен, что здесь появятся новые современные интересные бизнес-проекты», — сказал заместитель губернатора Тульской области Валерий Шерин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тульская область сегодня входит в десятку регионов, привлекательных для инвесторов. В этой области субъект преуспел в промышленной сфере и сельском хозяйстве.

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Нападение на полицейского

24 мая в тульском поселке Красная Гора неизвестные напали на полицейского: отняли табельное оружие и несколько раз выстрелили в стража порядка. Преступники скрылись.

Раненного сотрудника патрульно-постовой службы нашли случайные прохожие и вызвали на место скорую и криминалистов. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как сообщают «Тульские известия», состояние пострадавшего полицейского оценивается как тяжелое. Подозреваемые еще не найдены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нападавший на полицейского был один — якобы причиной мог стать конфликт в автобусе между сотрудником полиции и неизвестным мужчиной. Также, по информации СМИ, в УМВД отрицали, что преступники завладели табельным оружием.

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