В США прошла престижная гонка «500 миль Индианаполиса»

Индианаполис, США, , 10:03 — REGNUM 26 мая в США состоялось одно из главных автоспортивных событий года — гонка «500 миль Индианаполиса». В этом году трасса Индианаполис Мотор Спидвей приняла участников гонки в 103-й раз в истории, передает канал CBS.

На старт вышли 33 пилота со всего мира. Победителем гонки стал французский пилот команды Team Penske Симон Пажно. Он стал первым представителем Франции, выигравшим этот престижный кубок. На финише Пажно на 0,2086 секунды опередил Александра Росси (США) из команды Andretti Autosport.

Тройку призеров замкнул японский гонщик Такума Сато, выступающий за коллектив Rahal Letterman Lanigan Racing .

Чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо не принял участие в «500 милях Индианаполиса», поскольку не смог пройти квалификацию на своем болиде McLaren.