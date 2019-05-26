ЦСКА разгромил «Крылья советов» и занял четвертое место в РПЛ

Москва, , 16:37 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА нанес поражение с хоккейным счетом самарской команде «Крылья советов» в матче 30-го, заключительного тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле московского стадиона «ВЭБ Арена» и закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отличились оформивший дубль в этой встрече нападающий Фёдор Чалов (4-я, 73-я минуты), защитник Хёрдур Магнуссон (48-я), а также полузащитники Яка Бийол (52-я), Арнор Сигурдссон (56-я) и Иван Обляков (80-я).

Отметим, по итогам матча ЦСКА финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, опередив московский «Спартак» и получив прямую путевку на групповой этап Лиги Европы.