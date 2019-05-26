СМИ: Бекао не сумел договориться с ЦСКА по зарплате и покинет клуб

Москва, , 13:09 — REGNUM Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Родриго Бекао покинет команду во время летнего трансферного окна, сообщает 26 мая Eurofootball.

По данным источника, 23-летний бразилец и руководство московской команды не сумели прийти к соглашению в вопросе об условиях личного контракта футболиста.

Ввиду данного обстоятельства, матч ЦСКА в рамках 30-го тура Российской Премьер-лиги с самарской командой «Крылья Советов», который состоится 26 мая, станет последним для бразильского защитника в составе московского клуба.

Отметим, Бекао в сезоне 2018/19 выступал за ЦСКА на правах аренды у бразильского клуба «Байя» с возможностью его выкупа по окончании сезона. Футболист сыграл за московский клуб в 35 матчах и не отметился за это время никакими результативными действиями.