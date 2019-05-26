Воскресенье, 26 Мая 2019 года
13:09:16 МСК

СМИ: Бекао не сумел договориться с ЦСКА по зарплате и покинет клуб

Спорт

Футболист играл в ЦСКА на правах аренды

Москва, 26 мая 2019, 13:09 — REGNUM  Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Родриго Бекао покинет команду во время летнего трансферного окна, сообщает 26 мая Eurofootball.

По данным источника, 23-летний бразилец и руководство московской команды не сумели прийти к соглашению в вопросе об условиях личного контракта футболиста.

Ввиду данного обстоятельства, матч ЦСКА в рамках 30-го тура Российской Премьер-лиги с самарской командой «Крылья Советов», который состоится 26 мая, станет последним для бразильского защитника в составе московского клуба.

Отметим, Бекао в сезоне 2018/19 выступал за ЦСКА на правах аренды у бразильского клуба «Байя» с возможностью его выкупа по окончании сезона. Футболист сыграл за московский клуб в 35 матчах и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить