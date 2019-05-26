ЧМ-2019: Мечта о беспроигрышном триумфе сборной России откладывается на год

Братислава, , 11:10 — REGNUM 25 мая, принимавший первый полуфинальный матч чемпионата мира, стадион имени Ондрея Непелы в городе Братислава в один миг привлек внимание всего спортивного мира, ведь под сводами пятитысячной арены в Словакии встретились два хоккейных мастодонта — непобедимая сборная России противостояла непредсказуемой сборной Финляндии.

Россия — Финляндия. Вывеска, которая никогда не обходилась стороной любителями спорта, и не важно, интересуетесь вы хоккеем или нет. Противостояние этих двух сборных на чемпионатах мира всегда отличалось особым трепетом со стороны болельщиков, прессы и, конечно же, игроков. Каждый из нас помнит ту феерию 2014 года, когда «красная машина» выиграла чемпионат без единого поражения, а в финале были повержены именно финны и, во многом, благодаря присутствию Евгения Малкина с Александр Овечкиным в расположении команды. Именно с того момента интерес к противостоянию этих северных хоккейных держав резко возрос, а каждая их встреча сопровождалась упоминаниями о том результативном финале. Естественно любому игроку из той чемпионской команды хотелось бы вернуть былое величие своей страны на ледовой площадке, которым в последние время владеет сборная Швеции. Поэтому, чтобы наконец остановить гегемонию шведской сборной, тренерский штаб сборной России сделал основную ставку на укомплектованность состава именитыми игроками из НХЛ. Фронтменами «красной машины» на этом чемпионате стали такие игроки, как Никита Кучеров, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Евгений Кузнецов и этот список может еще продолжаться именами лучших россиян из НХЛ. Таким образом, сборная России катком прошлась по участникам чемпионата из группы Б, выиграв семь из семи встреч на групповом этапе, включая разгромные победы над чехами и шведами. В плей-офф россияне продолжили свою беспроигрышную серию, переиграв в четвертьфинале сборную США. В полуфинале, согласно теме сегодняшней новости, россиянам пришлось перетерпеть тяжелейшую игру с непредсказуемой финской сборной. Особенностью Финляндии на этом первенстве стал тот факт, что большинство игроков состава команды представляют отечественный и европейские чемпионаты. Удивительно, что так сборная Финляндии в принципе смогла добраться до полуфинала, тем не менее, их слаженная игра говорит об обратном. Финны достойно, учитывая состав, проявили себя в групповом этапе, где им удалось за явным преимуществом переиграть грозных канадцев, но также замечались резкие спады, такие как в матче с немцами, который они проиграли со счетом 4:2.

Несмотря на их, в некоторых моментах, шаткую игру на групповом этапе, о финнах можно сказать многое. Их психологическая выдержка, стойкость не раз помогала в тяжелой ситуации, как это было в матче со шведами, в котором все решилось только в овертайме. За Суоми, повторюсь, в этом году выступают возрастные игроки в основном из финского чемпионата, который известен своей суровостью, что само собой говорит о выносливости сборной в целом. Собственно, именно в матче с Россией финнам удалось похвастаться своей физической подготовкой, помогавшей им на протяжении всего матча не уступать в равной борьбе своему сопернику, а в концовке даже подловить его на контратаке. Таким образом, в середине заключительного периода россияне, осознавая необходимость своей победы, сменили темп игры и перешла в активный прессинг у чужих ворот, а финны, наоборот, темп сохранили, что в конце концов помогло им сдерживать натиск соперника и преуспевать в атаке. За 10 минут до конца капитан финской сборной и хельсинского «Йокерита» Марко Анттила воспользовался невнимательностью российской обороны в том моменте и беспрепятственно забросил шайбу между ног вратарю, ставшей единственной во всей встрече — 1:0.

Итак, сборная Финляндии, одержав победу в тяжелейшем полуфинальном матче против России, добыла путевку в финал, в котором ей предстоит встретится со сборной Канады сегодня в 21.15 по московскому времени.