Павлюченкова опустилась на 44-е место рейтинга WTA

Сент-Питерсберг, США, , 10:55 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась с 37-го на 44-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга лучших теннисисток планеты опубликована 26 мая на официальном сайте ассоциации.

Лучшей из российских спортсменок продолжает оставаться Дарья Касаткина, которая занимает 21-е место рейтинга. Другая российская спортсменка — Мария Шарапова, из-за травмы последний раз выходившая на корт во время теннисного турнира в Санкт-Петербурге, находится на 49-м месте.

Остальные российские спортсменки, присутствующие в рейтинге WTA, не вошли в число 50 лучших теннисисток планеты.

Отметим, на первом месте рейтинга продолжает находиться японка Наоми Осака. На второй позиции — чешка Каролина Плишкова, представительница Румынии Симона Халеп — третья.