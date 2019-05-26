Воскресенье, 26 Мая 2019 года
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Данияр Елеусинов победил Норамбуэну единогласным решением судей

Спорт

60:54, 60:54, 59:55 в пользу казахского спортсмена

Вашингтон, 26 мая 2019, 10:18 — REGNUM  Казахский боксер Данияр Елеусинов одержал верх над представителем Чили Луисом Норамбуэной в поединке, проходившем в рамках турнира по профессиональному боксу в Оксон-Хилле (США).

Соперники отстояли все заявленные шесть раундов боя. По их итогам судьи единогласным решением присудили победу Данияру Елеусинову со счетом 60:54, 60:54, 59:55.

Отметим, 28-летний Данияр Елеусинов является олимпийским чемпионом по боксу и теперь в его карьере в качестве профессионала 7 побед (3 — нокаутом) и ни единого поражения. У его 27-летнего соперника это второе поражение подряд, при трех победах и одной ничьей.

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