Леклер из «Феррари» стал лучшим в третей практике на Гран-при Монако

Монте-Карло, Монако, , 16:03 — REGNUM Пилот команды автогонок серии «Формула-1» «Феррари» Шарль Леклер из Монако показал лучшее время по итогам третьих свободных заездов на Гран-при Монако, проходящем в Монте-Карло.

Лучшее время Лекера составило 1 минуту 11,265 секунды. Второй и третий результат показали пилоты «Мерседеса» финн Вальттери Ботас (+0,053 ко времени лидера) и британец Льюис Хэмилтон (+0,213 секунды).

Российский пилот команды «Торро Россо» Даниил Квят стал третьим по итогам третей свободной практики с результатом +0,929 секунды ко времени лидера. Его тайский коллега Александр Албон показал десятый результат — +1,073 секунды.

Отметим, квалификация на Гран-при Монако состоится позднее 25 мая, а гонка — в воскресенье 26 мая.