«Локомотив» разгромил «Уфу» в матче молодежного чемпионата России

Москва, , 14:51 — REGNUM Футбольный московский клуб «Локомотив» нанес поражение с разгромным счетом футболистам «Уфы» в матче 30-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра прошла на поле московского стадиона «Сапсан-Арена» и закончилась победой хозяев со счетом 6:1.

Главным героем встречи стал форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов, который оформил покер в матче. (44-я, 64-я, 67-я и 86-я минуты). Ещё по голу на счету полузащитников Никиты Иосифова (13-я) и Даниила Чернякова (39-я).

Автором единственного мяча гостей, ставшего в итоге «голом престижа», стал нападающий Игорь Андреев.

Отметим, по итогам встречи «Локомотив» набрал 56 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы молодежного чемпионата России по футболу. «Уфа» с 23 очками на четырнадцатом месте.