«Краснодар» нанес «Рубину» разгромное поражение в молодежном первенстве

Краснодар, , 13:05 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» разгромил всухую казанскую команду «Рубин» в матче 30-го тура молодежного российского футбольного первенства.

Игра проходила на поле ФК «Краснодар» и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на счету оформившего в матче дубль полузащитника хозяев Эдуарда Сперцяна (17-я, 45+2-я минуты) и его коллеги по клубу Михаила Коломийцева (55-я).

Отметим, по итогам встречи «Краснодар» с 54 очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы молодежного футбольного чемпионата России. «Рубин» с 33 очками на одиннадцатом месте. Чемпионом России среди молодежных команд ранее досрочно стал московский клуб ЦСКА.