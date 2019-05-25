«ПСЖ» уступил «Реймсу» в последнем матче сезона

Реймс, Франция, , 08:54 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл команде «Реймс» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра, проходившая на поле стадиона «Огюст Делоне II» в Реймсе, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Реймс» сразу выглядел предпочтительнее и уже к 56-й минуте вел со счетом 2:0, отличились ганский защитник хозяев Абдул Баба (36-я минута) и полузащитник Матье Кафаро.

На 59-й минуте форвард «ПСЖ» Киллиан Мбаппе сократил разрыв в счете, однако на большее гостей не хватило и в добавленное время матча аргентинский форвард «Реймса» Пабло Чаварриа установил окончательный, победный для своей команды счет в матче.

Отметим, несмотря на поражение «ПСЖ» окончил нынешний сезон победителем чемпионата Франции, набрав 91 очко.