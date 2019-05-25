Нико Ковач продолжит работать в «Баварии»

Мюнхен, Германия, , 08:09 — REGNUM Хорватский специалист Нико Ковач продолжит свою работу на посту главного наставника футбольного мюнхенского клуба «Бавария», об этом рассказал председатель правления команды Карл-Хайнц Румменигге, его слова приводит 25 мая Goal.com.

По словам Румменигге, роль «Ковача» в «Баварии» не может вызывать сомнений, так как специалист добился успеха в нынешнем сезоне.

Также председатель правления мюнхенского клуба отметил, комментируя слухи о предстоящем увольнении Ковача после возможного проигрыша «Баварии» клубу «Лейпциг» в предстоящем матче финала Кубка Германии, что ставить будущее тренера в зависимость от одной проигранной встречи было бы безумно.

Напомним, 47-летний Нико Ковач стал наставником мюнхенской «Баварии» летом 2018 года и под его руководством команда вышла в финал Кубка Германии, став перед этим победителем чемпионата Германии. Матч финала национального немецкого Кубка с командой «Лейпциг» состоится 25 мая.