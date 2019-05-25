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Испанец Надаль предложил отменить правило двух подач в теннисе

Спорт

«Я бы отменил вторую подачу»

Мадрид, 25 мая 2019, 07:33 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, высказался за отмену в теннисе правила второй подачи, его слова приводит 25 мая La Stampa.

«Я бы отменил вторую подачу», — заявил 32-летний испанец.

По его мнению, такое новшество сделало бы теннисные матчи более интересными и сэкономило бы время матчей.

Также теннисист отметил, что теннис вполне хорош и в настоящее время, однако отмена правила второй подачи сделает его более динамичным и интересным в плане тактики.

Отметим, в настоящее время Рафаэль Надаль является одним из восьми лучших в мире теннисистов по проценту попадания первой подачи с показателем 65,5%.

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Теннис
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