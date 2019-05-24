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Финны станут соперниками России в полуфинале ЧМ по хоккею

Спорт

Названа и другая пара полуфиналистов

Финны станут соперниками России в полуфинале ЧМ по хоккею
Хоккей

Братислава, 24 мая 2019, 00:26 — REGNUM  Соперниками российской сборной по хоккею в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Братиславе, станут финны.

Игра состоится 25 мая в 16:15 мск. Другой парой полуфиналистов стали Канада и Чехия, которые встретятся в 20:15 мск.

На следующий день, 26 мая, в Братиславе пройдёт финальная встреча, а также игра за третье место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия победила США в четвертьфинала 23 мая со счётом 4:3. Финляндия одержала победу над Швецией со счётом 5:4. Канадцы выиграли у швейцарцев (3:2), чехи — у немцев (5:1).

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России разгромила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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