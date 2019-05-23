Сборная России разгромила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Братислава, , 21:52 — REGNUM Сборная Российской Федерации по хоккею победила сборную США и вышла в полуфинал чемпионата мира 2019 года, который проходит в Словакии.

Российские хоккеисты открыли счет уже на 2-й минуте игры — отличился Никита Гусев. На 16-й минуте российские хоккеисты упрочили свое преимущество — шайбу в ворота американцев загнал Михаил Сергачев.

Во втором периоде американцы подсобрались и на 23-й минуте Брэди Шей забил шайбу в российские ворота.

Третий период стал самым ярким. Кирилл Капризов на 42-й минуте поразил американские ворота и счёт стал 3:1 в пользу «Красной машины». На 46-й минуте Ноа Хэффин сократил отставанием и счет стал 3:2. На 48-й минуте Михаил Григоренко загнал четвертую российскую шайбу в американские ворота и установил счет 4:2.

За две минуты до финального свистка американец Алекс Дебринкэт смог забить шайбу в российские ворота и установил финальный счет 4:3 — победа сборной России.

Российская сборная без единого поражения выходит в полуфинал чемпионата мира. В полуфинале Россия встретится с победителем пары Швейцария — Канада. Игра пройдёт 25 мая.