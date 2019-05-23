Четверг, 23 Мая 2019 года
13:51:11 МСК

Путин: Самбо воспитывает стойкость и упорство

Спорт

Он приветствовал участников турнира по самбо на кубок президента России

Путин: Самбо воспитывает стойкость и упорство
Юрий Александрович Хоружий
Самбо

Москва, 23 мая 2019, 13:40 — REGNUM  Сегодня, 23 мая, глава государства Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского турнира по самбо на кубок президента Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.

По мнению главы государства, популярность самбо в России растёт. Это вид спорта привлекает зрелищностью и накалом борьбы, воспитывает стойкость и упорство, закаляет характер.

«Турнир на кубок президента считается важным, ожидаемым событием в спортивной жизни России. Он дарит яркие и незабываемые впечатления», — подчеркнул Путин и пожелал участникам победного настроя и новых свершений.

Читайте также: Путин рассказал о мировом потенциале самбо

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что спортивное единоборство самбо развивается и завоевывает мировой авторитет.

Развитие сюжета: В московских «Лужниках» установят монумент основателям самбо

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Самбо
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить