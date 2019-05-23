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Казахстан примет Кубок Азии по триатлону

Спорт

Гонка будет состоять из трех этапов: 1,5 км – плавание, 40 км – велосипед и 10 км – бег

Нур-Султан, 23 мая 2019, 12:21 — REGNUM  Кубок Азии по триатлону Shymkent ASTC Triathlon Asian Cup пройдет 25−26 мая в Чимкенте. Об этом 23 мая заявил председатель правления социально-предпринимательской корпорации Shymkent Рашид Аюпов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в международных соревнованиях примут участие 34 мужчины и 11 женщин из 14 стран мира. Кроме того, в Чимкенте состоится третий этап национального турнира по триатлону среди любителей Temiradam.

Аюпов добавил, что соревнования направлены на развитие триатлона и популяризацию здорового образа жизни в Казахстане. Гонка будет состоять из трех этапов: 1,5 км — плавание, 40 км — велосипед и 10 км — бег.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Нур-Султане состоялось первое заседание «Центрально-Азиатской ассоциации триатлона», в ходе которого национальные федерации триатлона Узбекистана, Казахстана и Киргизии подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

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