ГК «Ростов-Дон» не проиграл ни одного матча в чемпионате России — тренер

Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл тольяттинскую «Ладу» во втором матче финала Суперлиги — 29:26. Победа команды принесла «золото» чемпионата России, сообщает пресс-служба ростовчанок. Стоит отметить, что для ростовчанок это третья победа в чемпионате России.

«Для меня было большой честью сражаться с «Ладой» не только сегодня, но и весь сезон. Российская Суперлига — одна из самых серьезных в Европе, поэтому мы вдвойне наслаждаемся победой. Мы не проиграли ни одного матча в чемпионате России, и это тоже важно. Старались победить в Лиге чемпионов, однако не смогли привезти этот престижный трофей в Россию», — кратко подвёл итоги сезона главный тренер ростовчанок Амброс Мартин.

Ростовскую дружину с победой поздравил ростовский губернатор Василий Голубев. Он поблагодарил тренерский штаб и игроков за «отличную игру и блестящие результаты».

«То качество гандбола, которое вы показываете, достойно высшей похвалы. Жители Ростовской области любят вас, болеют за вас», — сказал глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что до работы в России и Ростове-на-Дону Амброс Мартин работал с венгерским «Дьёром», а с 2016 года испанец возглавил женскую сборную Румынии.

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