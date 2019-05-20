Карпин: «Ростов» может играть в футбол

Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над чемпионом России — санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Результат встречи на итоги всего турнира влияния оказать не мог. Но наставнику жёлто-синих игра подопечных пришлась по душе.

«Игра в целом удовлетворила, хотя реализация могла быть выше. Элдор [Шомуродов] наконец-то сыграл так, как должен был играть. Игра показала, что команда может играть в футбол. Проблемы роста команды в этом и заключаются — когда давит результат, спокойствия на поле нет. Оказывается, мы можем обыгрывать, убегать, делать по пять передач подряд. Игра показала ребятам, что достижение результата реально», — сказал главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.

По его словам, донской губернатор Василий Голубев в телефонном режиме поддержал и успокоил наставника жёлто-синих.

«Мы не попали в еврокубки в этом сезоне, но эту цель нужно держать в голове, даже если она официально не заявляется. Конечно, хочется большего, определенный прогресс есть, в этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи. А путем, пройденным в кубке, можно гордиться. Сетка «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» была, мягко говоря, не самая легкая. Да, пока тяжело, и не скажу, что завтра будет легче. Дорогу осилит идущий», — отметил тренер.

Напомним, «Ростов» закрепился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.

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