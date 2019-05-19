«Бетис» разгромил «Реал» в заключительном туре Примеры

Мадрид, , 15:16 — REGNUM Футбольный клуб «Бетис» из Севильи нанес поражение мадридской команде «Реал» в матче заключительного тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый тайм прошел без удачных штурмов ворот. И только на 61-й минуте игры форвард «Бетиса» Лоренсо Морон открыл счет в матче. Затем на 75-й минуте встречи его одноклубник хавбек Хесе Родригес удвоил счет и преимущество своей команды, которое сохранилось до финального свистка.

Отметим, по итогам встречи «Бетис» набрал 50 очков и закончил чемпионат на одиннадцатом месте турнирной таблицы Примеры. «Реал» с 68 очками на третьей строчке, что дает ему право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.