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«Бетис» разгромил «Реал» в заключительном туре Примеры

Спорт

2:0 в пользу гостей

Мадрид, 19 мая 2019, 15:16 — REGNUM  Футбольный клуб «Бетис» из Севильи нанес поражение мадридской команде «Реал» в матче заключительного тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый тайм прошел без удачных штурмов ворот. И только на 61-й минуте игры форвард «Бетиса» Лоренсо Морон открыл счет в матче. Затем на 75-й минуте встречи его одноклубник хавбек Хесе Родригес удвоил счет и преимущество своей команды, которое сохранилось до финального свистка.

Отметим, по итогам встречи «Бетис» набрал 50 очков и закончил чемпионат на одиннадцатом месте турнирной таблицы Примеры. «Реал» с 68 очками на третьей строчке, что дает ему право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Футбол
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