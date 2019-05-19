Москва, , 12:58 — REGNUM Сегодня, 19 мая, в Москве стартовал Гранд-Финал Кубка России по интерактивному футболу. На сцене Yota Arena сразятся первые участники ¼ финала: Андрей «Timon» Гурьев и Данила «Shemyakin» Шемякин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На территории Yota Arena пройдут сразу три стадии Гранд Финала: ¼, ½ и финал. В них за приз суммой один миллион рублей сразятся восемь лучших киберспортсменов, прошедших основной этап.

С 12:00 до 13:30 пройдёт стадия ¼ финала, в ней сразятся: Роберт «Ufenok77» Фахретдинов (ФК «Локомотив»), Дмитрий «IamKrotik» Кретов (ФК «Балтика»), Андрей «Timon» Гурьев (Gambit Esports), Михаил «Castell» Ковалёв (EYESPORTS), Антон «klenoff» Кленов, Сергей «sport4ever» Овдин, Сергей «bux_RU» Баринов и Данила «Shemyakin» Шемякин. Лучший игрок из каждой пары пройдёт в стадию ½ финала.

Первые два полуфинала Кубка пройдут с 13:30 до 15:00 и с 15:30 до 17:00. Чемпионат завершится финальной стадией, которая пройдёт с 20:30 до 22:30.

Для зрителей и участников Кубка в течение всего дня работает студия аналитики и команда профессиональных комментаторов. Ведущий мероприятия — Карен Адамян, ведущий телеканала «Матч ТВ» и видеоблогер.

Также зрители Кубка могут поучаствовать в розыгрыше игровой консоли PlayStation 4 и автограф-сессиях с популярными блогерами. В отдельной зоне все желающие могут поиграть в игры серии FIFA и проекты для ретро-консолей (например, Battletoads).

Напомним, в 2017 году Министерство спорта Российской Федерации официально признало новую спортивную дисциплину — интерактивный футбол. Таким образом, Российский футбольный союз получил право проводить Чемпионаты и Кубки по интерактивному футболу, первый из которых состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявили дату финалу Кубка России по интерактивному футболу 2019