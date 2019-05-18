Сборная России выиграла команду Латвии на ЧМ-2019

Братислава, , 15:48 — REGNUM Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

Игра проходила на льду арены имени Ондрея Непелы в Братиславе и закончилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.

Счет в матче открыла сборная Латвии усилиями защитника Оскарса Цибульскиса, на 11-й минуте удачно реализовавшего большинство при игре 4×3. На первый перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу латвийцев.

Во втором сборная России дважды в течение четырех первых минут встречи поразила ворота сборной Латвии и вышла вперед. Отличились защитник Дмитрий Орлов (21-я) и форвард Никита Гусев (24-я), а спустя 8 минут нападающий Никита Гусев закрепил преимущество сборной России и привел счет к итоговому состоянию

Также в конце второго и начале третьего периода сборная России осталась в меньшинстве при формате 5×3, однако ни это, ни жесткий и вязкий стиль игры, ни замена вратаря шестым полевым игроком не дали латвийцам возможности даже сократить разрыв в счете.

Отметим, по итогам матча сборная России укрепила свое лидирующее положение в турнирной таблице группы Б.