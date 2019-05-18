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Дондич, Эйтон и Янг стали кандидатами на звание лучшего новичка сезона НБА

Спорт

В прошлом сезоне лучшим новичком был признан разыгрывающий команды «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс

Нью-Йорк, США, 18 мая 2019, 12:20 — REGNUM  Имена трех претендентов на звание лучшего новичка сезона 2018/19 в НБА опубликованы 18 мая на официальном сайте ассоциации.

Ими стали словенский нападающий клуба «Даллас Маверикс» Лука Дондич, центровой команды «Финикс Санз» Дэандре Эйтон и разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг.

Лука Дондич в прошедшем чемпионате смог набирать в среднем по 21,2 очка, делая 7,8 подбора и 6,0 результативные передачи, проводя в среднем за матч 32,2 минуты на паркете.

Дэандре Эйтон в сезоне 2018/19 набирал в среднем по 16,3 очка, делая 10,3 подбора и 1,8 результативной передачи, при 30,7 минуты игры в среднем.

Трей Янг набирал в регулярном чемпионат в среднем по 19,1 очка, делал 8,1 результативной передачи и 3,7 подбора, находясь на площадке в среднем 30,9 минуты за матч.

Отметим, в прошлом сезоне лучшим новичком был признан разыгрывающий команды «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс.

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