Тайрик Эванс дисквалифицирован на два года в НБА

Нью-Йорк, США, , 10:43 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба «Индиана Пейсерс» Тайрик Эванс получил дисквалификацию сроком на два года за нарушение антинаркотической программы НБА, сообщает 18 мая пресс-служба ассоциации.

Также сообщается, что баскетболист имеет право подать заявление на восстановление его в качестве игрока НБА.

При этом текущий контракт 29-летнего игрока с «Индианой» рассчитан до 1 июля 2019 года и после его завершения он перейдет в статус неограниченно свободного агента.

Отметим, в прошедшем сезоне Тайрик Эванс набирал в среднем 10,2 очка за игру, делал 2,9 подбора и 2,4 результативных передачи. Также он играл за такие клубы как «Мемфис», «Сакраменто» и «Нью-Орлеан».