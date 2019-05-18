Суббота, 18 Мая 2019 года
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СМИ: новым главным тренером «Ювентуса» может стать Сарри

Спорт

По данным источника, руководство туринской команды начало с ним переговоры

Турин, Италия, 18 мая 2019, 10:05 — REGNUM  Бывший главный тренер футбольного лондонского клуба «Челси» Маурицио Сарри может возглавить туринскую команду «Ювентус», сообщает 18 мая Sportitalia.

По данным источника, руководство туринской команды начало переговоры с экс-наставником «Челси» о возможности сотрудничества.

Также в качестве ещё одного подтверждения своего предположения, издание называет то, что в «Ювентусе» Сарри встретится со своим знакомым аргентинским форвардом Гонсало Игуаином, который играл в «Челси» на правах аренды в нынешнем сезоне и которого лондонский клуб не собирается выкупать.

Отметим, Сарри пришел в «Челси» из команды «Наполи», которая была под его руководством в течение трех лет и за это время дважды становилась серебряным призером национального чемпионата.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее нынешний главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил уверенность в том, что на его место в команде придет отличный специалист.

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Футбол
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