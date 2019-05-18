Суббота, 18 Мая 2019 года
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СМИ: «Спартак» намерен приобрести хавбека «Славии» Соучека

Спорт

Также футболист играет за сборную Чехии

СМИ: «Спартак» намерен приобрести хавбека «Славии» Соучека
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Болельщик Спартака

Москва, 18 мая 2019, 09:46 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался возможностью приобретения полузащитника пражской команды «Славия» Томаша Соучека, сообщает 18 мая Isport.cz.

По данным источника, руководство красно-белых уже сделало чешскому футбольному клубу выгодное трансферное предложение по поводу 24-летнего полузащитника.

При этом в чешском клубе хотели бы по возможности сохранить у себя футболиста, а если это не удастся — продать его в надлежащий европейский клуб.

Отметим, в нынешнем сезоне Томаш Соучек сыграл за «Славию» в 45 матчах и отметился в них 15 голами. Также футболист выступил в 18 играх за сборную Чехии и забил в них два мяча.

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