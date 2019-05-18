Нападающий Рэшфорд приостановил переговоры о новом контракте с «МЮ»

Манчестер, Великобритания, , 08:33 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд принял решение приостановить переговоры с руководством клуба о заключении с ним нового контракта, сообщает 18 мая The Sun.

По данным источника, 21-летний футболист, перед тем как пописывать контракт на новых условиях, хочет иметь уверенность в долгосрочной перспективе «МЮ», в котором новый главный тренер Уле-Гуннар Сульшер планирует провести летом масштабную перестройку.

При этом в текущем контракте Рэшфорда, рассчитанном до лета 2020 года, предусмотрена опция автоматического его продления на год. И в случае если сторонам не удастся прийти к соглашению, «МЮ», скорее всего, ею воспользуется.

Также известно, что в клубе хотели бы продлить соглашение с футболистом на два года и включить в новый контракт пункт, согласно которому он сможет уйти из клуба по окончании срока действия контракта.

Отметим, в нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд сыграл в составе «МЮ» в 47 матчах и отметился в них 13 голами и 9 результативными передачами.