Сборная Чехии разгромила Италию на ЧМ со счетом 8:0

Братислава, , 07:12 — REGNUM Мужская сборная Чехии по хоккею нанесла разгромное поражение команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года, проходящего в Словакии.

Встреча состоялась в Братиславе и закончилась со счетом 8:0 в пользу чехов.

В составе победителей голы на счету Милана Гулаша (8-я минута), Радко Гудаса (28-я), оформившего в матче дубль Михайэля Фролика (33-я, 58-я), Яна Коваржа (34-я), также отметившегося дублем Дмитрия Яшкина (35-я, 58-я) и Доминика Симона (57-я).

Отметим, сборная Италии проиграла пять матчей из пяти на чемпионате мира и не забила в них ни одного гола, пропустив в общей сложности 38 шайб, причем 10 из них в матче со сборной России. В следующем матче итальянцы сыграют со сборной Норвегии, матч состоится 18 мая.