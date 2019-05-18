Суббота, 18 Мая 2019 года
07:30:37 МСК

Сборная Чехии разгромила Италию на ЧМ со счетом 8:0

Спорт

8:0 в пользу чехов

Братислава, 18 мая 2019, 07:12 — REGNUM  Мужская сборная Чехии по хоккею нанесла разгромное поражение команде Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года, проходящего в Словакии.

Встреча состоялась в Братиславе и закончилась со счетом 8:0 в пользу чехов.

В составе победителей голы на счету Милана Гулаша (8-я минута), Радко Гудаса (28-я), оформившего в матче дубль Михайэля Фролика (33-я, 58-я), Яна Коваржа (34-я), также отметившегося дублем Дмитрия Яшкина (35-я, 58-я) и Доминика Симона (57-я).

Отметим, сборная Италии проиграла пять матчей из пяти на чемпионате мира и не забила в них ни одного гола, пропустив в общей сложности 38 шайб, причем 10 из них в матче со сборной России. В следующем матче итальянцы сыграют со сборной Норвегии, матч состоится 18 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить