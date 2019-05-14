ЧМ-2019: Россия взяла реванш у чехов за прошлогоднее поражение

Братислава, , 10:27 — REGNUM 13 мая в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная России сыграла свою третью встречу на турнире, переиграв чешскую сборную под руководством известного по работе в КХЛ Милоша Ржиги.

Российская сборная, заявившая свой лучший состав за последние несколько лет, с явным преимуществом переиграла команду сборной Чехии, которая, во многом, сама себе привезла разгромное поражение. Игроки этой среднеевропейской команды действовали достаточно агрессивно, пытаясь создавать моменты, однако, даже по словам чешского нападающего Ондрея Палата, Россия контролировала ситуацию по всей площадке, не давая спуску сопернику. Там где чехи, казалось бы, могли развить добротную контратаку и вымучить хотя бы одну шайбу, ситуацию под контроль брал вратарь российской сборной Андрей Василевский, который отразил все 23 броска по своим воротам в этом поединке.

По словам все того же Палата, выступающего за океаном в «Тампа-Бэй», его сборной не удавалось доводить моменты до завершения, что решило исход матча. У чехов не получилось показать хоккей, принёсший им победу над Швецией.

А тем временем, пока все атаки чехов разбивались об стену российской обороны, сборная России уже в первом периоде открыла счёт. Нападающий чемпионского «ЦСКА» Сергей Андронов реализовал передачу Хафизуллина мощным броском под перекладину в одно касание — 1:0. Во втором периоде преимущество в счете удвоил Никита Гусев, переиграв вратаря одним ложным движение, после так называемой «стеночки» с Кучеровым, что в очередной раз доказало их прекрасное взаимопонимание на льду — 2:0. Итоговый счёт был установлен в самой концовке третьего периода, когда ворота чехов пустовали за счёт шестого полевого игрока, сборная России в лице Никиты Зайцева забросила последнюю шайбу, одержав победу в третьем матче к ряду.

Также отметим, что победа над сборной Чехией стала второй с «сухим» счетом в пользу россиян. На данный момент сборная России возглавляет турнирную таблицу группы Б с 9 набранными очками в активе.