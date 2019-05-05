Екатеринбург, Свердловская область, 5 мая 2019, 07:34 — REGNUM

В Екатеринбурге футбольный клуб «Спартак» обыграл местную команду «Урал». Встреча в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) прошла 4 мая на Центральном стадионе.

Айртон против Бикфалви
Айртон против Бикфалви
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Айртон
Айртон
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Александр Максименко
Александр Максименко
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Андрей Ещенко
Андрей Ещенко
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Встреча закончилась со счётом 1:0. Гол забил полузащитник из Бразилии Лукас Фернандо. Это произошло на 82-й минуте матча. Удар оказался неожиданны для вратаря «Урала».

Бумаль
Бумаль
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Команды выходят на поле
Команды выходят на поле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Лоренсо Мельгарехо против Петруса Бумаля
Лоренсо Мельгарехо против Петруса Бумаля
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Таким образом, по итогам встречи «Спартак» имеет в турнирной таблице пятое место с 43 очками. «Урал» сейчас находится на 11-й позиции, у него 33 очка.

Мельгарехо
Мельгарехо
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Олег Кононов — главный тренер «Спартака»
Олег Кононов — главный тренер «Спартака»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Трибуна с болельщиками «Спартака»
Трибуна с болельщиками «Спартака»
Алексей Колчин © ИА REGNUM