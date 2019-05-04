Кокорин стал чемпионом России по футболу, оставаясь в СИЗО

Санкт-Петербург, , 23:56 — REGNUM Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вместе с командой стал обладателем титула чемпиона России по футболу. При этом сам футболист с октября 2018 года находится в московском СИЗО по делу о драке в кафе.

Имя Кокорина значится в сообщении на официальном сайте клуба о новых чемпионах России, впервые завоевавших это звание в составе «Зенита».

Помимо Кокорина, впервые звание чемпионов завоевали Андрей Лунев, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

Во второй раз титул чемпионов России завоевали Игорь Смольников, Олег Шатов, Луиш Нету и Михаил Кержаков, в третий — Кристиан Нобоа (ранее он был дважды чемпионом в составе «Рубина»), Юрий Жирков (дважды до этого — с ЦСКА), а Александр Анюков — в пятый раз.

Читайте также: Дзюба о чемпионстве «Зенита»: «Все парни — красавцы»

Как сообщало ИА REGNUM, ФК «Зенит», набрав 58 очков в 27 играх российской Премьер-лиги (РПЛ), 4 мая досрочно обеспечил себе победу в чемпионате-2018/19. Этот титул для команды стал пятым в ее истории.

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России