Нападающий «Васко да Гама» ударил болельщика в аэропорту

Манаус, Бразилия, , 10:05 — REGNUM Нападающий бразильского футбольного клуба «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро Яго Соуза Лисбон, известный в Бразилии как Яго Пикашу, ударил болельщика в аэропорту, сообщает 4 мая The Sun.

Команда «Васко да Гама» прилетела в Манаус на матч чемпионата Бразилии по футболу с командой «Коринтианс» и её встречало в воздушном порту около 300 человек. Пикашу делал селфи на телефон с одной из болельщиц с ребенком и в этот момент на них из толпы прилетел предмет, похожий на футболку, полотенце или тряпку. Футболист рванулся к сделавшему это болельщику и нанес ему удар рукою.

Через небольшой промежуток времени игрок опубликовал свои извинения, в которых отметил, что бросавший мог попасть этим предметом в ребенка и попал в полицейских и заявил, что он сожалеет о случившемся и не хотел себя так вести.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 28 апреля, участником сходного инцидента стал бразильский нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар, который ударил болельщика после проигрыша его клуба в финале Кубка Франции.