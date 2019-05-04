Овечкин не жалеет о драке со Свечниковым

Брно, Чехия, , 02:57 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и участник российской хоккейной сборной Александр Овечкин не жалеет о драке с нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым. Об этом спортсмен заявил в интервью «Матч ТВ».

«А что жалеть?» — ответил Овечкин на соответствующий вопрос журналиста.

Вместе с тем хоккеист признался, что в 19 лет не стал бы драться со звездой НХЛ. Он добавил, что не очень любит конфликты, а его прежнее заявление о необходимости прибавлять в таком компоненте, как драка, было несерьезным.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на матче Кубка Стэнли Овечкин подрался со Свечниковым и отправил соперника в нокаут. Каждого из спортсменов оштрафовали на пять минут. По словам Овечкина, Свечников сам напросился на драку.

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