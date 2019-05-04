Суббота, 4 Мая 2019 года
03:21:59 МСК

Овечкин не жалеет о драке со Свечниковым

Спорт

В апреле на матче Кубка Стэнли Овечкин отправил соперника в нокаут

Брно, Чехия, 4 мая 2019, 02:57 — REGNUM  Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и участник российской хоккейной сборной Александр Овечкин не жалеет о драке с нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым. Об этом спортсмен заявил в интервью «Матч ТВ».

«А что жалеть?» — ответил Овечкин на соответствующий вопрос журналиста.

Вместе с тем хоккеист признался, что в 19 лет не стал бы драться со звездой НХЛ. Он добавил, что не очень любит конфликты, а его прежнее заявление о необходимости прибавлять в таком компоненте, как драка, было несерьезным.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на матче Кубка Стэнли Овечкин подрался со Свечниковым и отправил соперника в нокаут. Каждого из спортсменов оштрафовали на пять минут. По словам Овечкина, Свечников сам напросился на драку.

Читайте также: На матче Кубка Стэнли Овечкин подрался со Свечниковым

Читайте ранее в этом сюжете: Овечкин считает, что он может стать лучшим даже в драке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить